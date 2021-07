Per primera vegada a la història del Senat, la Presidència ha anul·lat una esmena aprovada pel ple de la cambra alta. Va ser el divendres 25 de juny i va afectar a l’esmena al projecte de llei de lluita contra el frau que dos dies abans va aprovar el ple de Senat per abaixar l’IVA de les perruqueries del 21% al 10% a partir de gener de 2022, amb l’únic vot en contra del grup socialista. La presidenta del Senat, Pilar Llop, va decidir divendres anul·lar l’esmena després d’haver rebut dues peticions de «resolució de controvèrsia» presentades pel Ministeri d’Hisenda i pel grup socialista.

És la primera vegada en la història de Senat que s’anul·la una esmena votada pel ple. El resultat és que el projecte de llei de lluita contra el frau va ser remès pel Senat al Congrés per a la seva votació definitiva sense la incorporació d’una iniciativa amb la qual els aproximadament 80.000 professionals del sector esperaven portar un respir als seus negocis.

Tots els grups excepte PSOE van expressar ahir al Congrés la seva indignació per la decisió de la presidenta del Senat i per la iniciativa d’Hisenda en contra de la rebaixa fiscal. El diputat d’ERC Joan Margall va parlar de «cacicada» del govern: «Han pretès mitjançant la presidenta del Senat imposar la seva voluntat sobre una votació per majoria parlamentària, torpedinant la separació de poders». El diputat del PP Javier Bas Corugeira va advertir que «es posi com es posi aquest Govern aquesta baixada al 10% es produirà perquè des del PP no pararem fins aconseguir-ho». La diputada Idoia Sagastizabal va explicar que el PNB s’abstindria en l’última votació del projecte al Congrés «per la inseguretat jurídica i en protesta pel procediment» seguit per la presidenta del Senat.

Es calcula que el 2019 les perruqueries van ingressar a Hisenda al voltant de 452 milions després de l’aplicació d’un IVA del 21%. Una simple regla de tres portaria a estimar una pèrdua de recaptació d’uns 225 milions per la rebaixa de l’IVA al 10%, sense tenir en compte el possible estímul de l’activitat per la rebaixa fiscal.

«Tinc un saló des de fa 11 anys en el qual érem cinc persones treballant i ara en som dos. Estem patint molt des que el 2012 ens van apujar l’IVA des del 8% al 21%. Ens van dir que era una cosa temporal, però el 2021 encara seguim en el tipus general», explica Jessica Gallardo, propietària d’una perruqueria a Tona (Barcelona). Gallardo va ser una dels entorn de cinquanta professionals de la imatge personal que es van concentrar ahir davant el Congrés dels Diputats per reclamar la rebaixa de l’IVA de les perruqueries i centres d’estètica al 10%.

El sector defensa que en el seu moment l’increment no es va repercutir en els clients perquè hi havia una crisi econòmica i ara tampoc ho pot fer pel mateix motiu, i és que la pandèmia del coronavirus ha estat la cirereta, segons Sara Ledo. «Abans tenia clients setmanals que han passat a ser quinzenals i les que tenia cada quinze dies ara venen una vegada al mes o per por o perquè ja no surten tant. Si ens tornessin el nostre IVA (tipus reduït) tot seria més fàcil», va afegir. «No es tracta que ens l’abaixin perquè sí, sinó perquè ens ho deuen, perquè ens ho van prometre i perquè som essencials», exposa Ermitas Silva, propietària d’un saló a Santiago de Compostel·la.