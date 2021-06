La Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid, en col·laboració amb la Guàrdia Civil de Barcelona, ha detingut aquest dimarts al conegut productor televisiu José Luis Moreno per presumpta estafa i blanqueig de capitals. Es tracta d'una operació policial que ha començat a primera hora d'aquest matí per desbaratar un trama il·legal de desenes d'empreses mercantils internacionals que ha utilitzat suposadament l'empresari, de 74 anys, per apropiar-se dels diners de crèdits bancaris i privats.

Segons el diari 'El Confidencial', l'operació policial, batejada amb el nom de Titella, es dirigeix contra mig centenar d'involucrats i està sent supervisada pel titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno. Els agents calculen que els investigats van estafar més de 50 milions d'euros.