El PP presentarà recurs al Tribunal Suprem com a partit contra els indults als líders independentistes condemnats per l'1-O i el seu líder, Pablo Casado, també recorrerà a títol individual. En una atenció als mitjans des de Brussel·les aquest dijous, Casado ha explicat que demà divendres a les 9 hores l'equip jurídic del partit es reunirà per avaluar com argumentar la legitimació i ha defensat que són "afectats". En el seu cas individual, esgrimeix un informe de la Guàrdia Civil que el situa com a presumpte objectiu dels membres dels CDR investigats a l'Audiència Nacional.

El president dels populars ha afirmat que les declaracions dels indultats ahir dimecres des de Lledoners van ser una "humiliació" i ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha acusat de "mentir".Casado ha avisat, després de reunir-se amb el PP europeu, que l'independentisme català és un "problema europeu" si se li dona "carta blanca" a Espanya, ja que la Unió Europea es basa en la "unitat territorial" dels estats membres.