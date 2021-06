Les mascaretes deixaran de ser obligatòries en espais exteriors a partir d'aquest dissabte però la nova normativa obligarà a portar-ne una a mà pel cas que no hi hagi els 1,5 metres de distància de seguretat interpersonal o sigui necessari el seu ús.

Segons han informat a Efe fonts autonòmiques del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, aquesta és una de les mesures que recull la nova norma que deroga l'apartat de la llei 2/2021 de 29 de març que establia l'obligatorietat de la mascareta en exteriors, encara que hi hagués distància de seguretat.

Aquesta mesura de portar una mascareta a la butxaca també està recollida en la proposta que el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, ha desgranat aquest dimecres i que elimina l'ús obligatori excepte quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

Serà llavors quan la proposta de la Xunta inclou, igual que la normativa traslladada per Sanitat a les comunitats autònomes, "obligar" a portar-ne una damunt per si calgués el seu ús.

Tres setmanes d'estudi

Es tracta de canviar la llei 2/2021, de 29 de març, sobre mesures urgents per a fer front a la crisi de la covid-19, que regulava l'ús obligatori de mascaretes a la via pública, en espais a l'aire lliure i tancats d'ús públic o oberts al públic, així com en els transports.

Els experts de la ponència portaven almenys tres setmanes estudiant com flexibilitzar la imposició de la màscara en exteriors donada l'evolució favorable de la situació epidemiològica; encara que estava previst que s'analitzés en l'Interterritorial de la setmana passada, finalment la mesura va ser anunciada el dijous pel president del Govern, Pedro Sánchez.

Sorgia així de nou el malestar entre un grup de comunitats que ha censurat que s'hagi optat pel reial decret sense arguments científics darrere i sense debatre's abans a l'Interterritorial.