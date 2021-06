Unides Podem ha demanat "perdó" als nou condemnats pel procés a causa del retard en la concessió dels indults i ha reivindicat que la mesura de gràcia no implica "feblesa" sinó la "fortalesa de la democràcia". A més, ha apel·lat a transitar una política amb empatia, atès que sense això corre el risc de convertir-se en "venjança".

En una roda de premsa al Congrés, el president del grup parlamentari al Congrés, Jaume Asens, ha emfatitzat que es tracten dels indults amb més legitimitat democràtica de la història" i tot i que no són la solució al conflicte català, sí que constitueixen "un primer pas imprescindible".

Durant la seva intervenció, ha detallat que el fet que el Consell de Ministres els ha aprovat és una "bona notícia" per a Espanya i Catalunya, com també per a les famílies dels líders independentistes a la presó, que han patit gairebé quatre anys de "suplici". A més, els ha agraït que "no han sucumbit a l'odi i al rancor" i ha pronosticat que seran protagonistes de cara a la nova etapa de diàleg.

El també dirigent d'En Comú Podem ha recordat que es van presentar a les eleccions amb el compromís d'aconseguir la seva llibertat dels presos mitjançant dues propostes: la reforma del delicte de sedició i els indults.

Per tot això, ha valorat que per fi impera el sentit "comú" i s'aprovin uns indults que compten amb el doble "aval" d'Europa (en referència a l'informe del Consell d'Europa) i del Congrés, perquè la sobirania del poble espanyol "no és a Colón" sinó en aquesta cambra, que ha donat suport de manera majoritària la mesura de gràcia.

Cal reformar el delicte de sedició

No obstant això i després de recordar que la pandèmia "va reordenar" les prioritats del Govern central i que el Tribunal Suprem "no ho ha posat fàcil" a l'hora d'emetre els seus informes, Asens ha volgut demanar "disculpes" i "perdó" als nou reus i les seves famílies per no haver aconseguit que se seguís el full de ruta d'Unides Podem.

I és que el seu plantejament era aconseguir primer la reforma del delicte de sedició del Codi Penal per accelerar la seva posada en llibertat, un canvi en el qual continuaran treballant perquè arribi "com més aviat possible". "És el pas que cal per posar fi a la judicialització però sobretot perquè ningú més torni a viure una situació similar", ha relatat.

La feblesa va ser la resposta de l'Estat a l'1-O

D'aquesta manera, Asens ha destacat que demanar disculpes als líders independentistes atès que els indults arriben "molt després del que els agradaria" i ha remarcat que la concessió dels indults no és "un signe de feblesa" sinó de "fortalesa democràtica".

"Un signe de feblesa va ser la resposta de l'Estat al que va passar l'1-O. Una democràcia forta, madura, no necessita delegar un conflicte polític als policies, als jutges; una democràcia conseqüent no necessita beneficiar-se dels avantatges de la venjança", ha proclamat.

Així mateix, Asens ha pronosticat que s'obre una nova etapa que evidenciarà que la política no és una "baralla a garrotades" amb "vençuts i vencedors" sinó "empatia", atès que sense aquesta qualitat es converteix en una altra cosa", en "venjança" o "confrontació".

Finalment, ha subratllat que la política tornarà a ser "protagonista" i demostrarà que el diàleg és "útil" per solucionar el conflicte que es viu a Catalunya.

Echenique: La resposta de la dreta és "abocar més gasolina"

Per la seva banda, el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha detallat sobre un possible recurs als indults per part de partits d'oposició que ja saben que la dreta fa molt de temps que van arribar a l'anàlisi que "abocar més gasolina" al conflicte territorial els sortia bé, malgrat que li vagi malament a Catalunya i Espanya.

"Jo crec que la majoria de la gent entén que calia fer-se (els indults), que fa molt temps defensant i pensem que és una bona decisió", ha apuntat en declaracions a TVE, que ha recollit Europa Press. Per Echenique, es tracta d'una mesura "valenta" del Govern espanyol per deixar enrere la judicialització i resoldre el problema des de la política.

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ha dit a les xarxes socials sobre els indults que han seguit el "camí correcte, tot i que no ha estat un camí fàcil".

"Avui avancem en la possibilitat d'un diàleg real i efectiu. Avui Catalunya i Espanya estan més a prop de tornar a reconèixer-se i poder caminar juntes", ha desgranat en el seu comentari a Twitter.