El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns que el Consell de Ministres aprovarà demà dimarts l'indult per als presos independentistes condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Ho ha anunciat a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu, on ha considerat "necessària" aquesta mesura de gràcia que "ni qüestiona ni revoca la sentència ferma". Sánchez ha reconegut que hi ha cert "rebuig" a indultar aquests nou presos però ha assegurat que el govern espanyol prendrà la decisió "ara" per "obrir pas a la reconciliació i al retrobament". "La raó fonamental dels indults que ens disposem a aprovar és la seva utilitat per a la convivència", ha subratllat.