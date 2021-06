El president espanyol Pedro Sánchez ha admès la brevetat de la conversa amb el president dels Estats Units Joe Biden, però ha assegurat que ha durat més del que es veu en les imatges. "No tinc un cronòmetre", ha dit, preguntat per la durada de la trobada en el marc de la cimera de l'OTAN a Brussel·les. Segons Sánchez, els hi ha donat temps de parlar sobre els "vincles militars" entre Espanya i els EUA i de la "preocupant" situació a Llatinoamèrica. El socialista també ha aprofitat per felicitar Biden per la seva "agenda progressista". "Hem quedat en continuar col·laborant i seguir en contacte", ha assegurat.