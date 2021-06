Diversos manifestants a la concentració d'aquest diumenge a la plaça Colón de Madrid han expressat, en declaracions a l'ACN, que hi acudeixen perquè "estimen Espanya" i veuen "injust" i una "aberració" els indults. "Venim perquè estimem Espanya i Catalunya, una Espanya unida sempre i si no la defensem, ens la trenquen", ha afirmat la Maribel, que ha viatjat en autobús durant la nit des d'Alacant. La manifestant ha insistit que "no es pot deixar impune" els presos independentistes, "que han volgut trencar Espanya, han donat un cop d'Estat i han donat un disgust" als espanyols. En Julio, votant de Vox, ha afirmat que els indults són "una aberració" i ha exigit la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

El manifestant ha explicat que no només es manifesta contra els indults, sinó que també ho fa contra "la tirania i les actituds feixistes del socialisme espanyol". En Julio també ha criticat el president del PP, Pablo Casado, a qui ha acusat de ser "la mateixa escòria" que Sánchez. "La mateixa culpa té en Sánchez que el traïdor de Casado", ha opinat.

Una altra manifestant, madrilenya resident a Suïssa, la Balbina, ha afirmat que està "en contra dels indults a persones que no ho mereixen" i van en contra "d'una Espanya unida". "No és per ser d'un partit o d'un altre, és per estimar una Espanya unida", ha argumentat.

Manifestants han vingut de diversos punts d'Espanya, com un grup d'Almeria, que ha iniciat el viatge cap a Madrid a mitjanit. Un d'ells ha explicat que és "injust" que s'indulti a persones "que han donat un cop d'estat" i ha reclamat que la justícia "sigui igual per a tots".