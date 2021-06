El sergent de l'Exèrcit de Terra Rafael Gallart Martínez, de 34 anys, ha mort aquest dijous en un salt paracaigudista a l'aigua davant la costa de Cartagena (Múrcia) durant el curs d'Operacions Especials. Segons han informat fonts de l'Exèrcit de Terra, el sergent, natural d'Hellín (Albacete), era alumne del 65è Curs d'Operacions Especials i participava en un salt a l'aigua al costat dels seus companys de curs.

Per circumstàncies que es desconeixen, el personal de seguretat encarregat de recuperar els saltadors l'ha trobat inconscient, de cap per avall. Se li han practicat tècniques de reanimació i ha estat evacuat a l'hospital, on ha mort. El soldat havia ingressat com a soldat a l'Exèrcit el 2008 i havia ascendit a sergent el juliol del 2020 després d'ingressar a l'Acadèmia General Bàsica de Suboficials.

Estava destinat al Terç Alejandro Farnesio 4t de la Legió de Ronda i havia participat en missions a l'Afganistan, la República Centreafricana i el Senegal. Es trobava en possessió d'una Creu al Mèrit Militar amb distintiu blanc. L'Exèrcit de Terra ha transmès el seu condol i s'ha unit al dolor dels seus familiars i companys d'unitat "en aquests moments tràgics".