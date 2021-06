Espanya ha començat a emetre des d'aquest dilluns el Certificat Covid Digital de la Unió Europea (UE) a tots els ciutadans residents que ho sol·licitin, segons ha informat el Ministeri de Sanitat en un comunicat.

El Certificat començarà a ser obligatori des de l'1 de juliol, per la qual cosa Espanya s'ha avançat en més de 20 dies a la data fixada per les autoritats europees. El Ministeri de Sanitat ha destacat que això ha estat possible gràcies a "l'esforç" i el "treball conjunt" del departament i les comunitats autònomes.

L'expedició d'aquests documents digitals es farà de manera "progressiva" i durant el mes de juny estarà en període de proves. Segons ha informat el Ministeri que dirigeix Carolina Darias, aquesta setmana la majoria de les comunitats autònomes començaran a emetre certificats digitals parcials per acreditar algunes de les condicions, com haver-se vacunat o haver superat la malaltia.

En els propers dies i setmanes, les comunitats autònomes aniran oferint cada vegada més funcionalitats d'aquest Certificat amb l'objectiu que el dia 1 de juliol totes puguin emetre certificats en electrònic i presencial que acreditin les tres circumstàncies: vacunació, recuperació i resultat negatiu de proves diagnòstiques.

"Gràcies al treball dels professionals del Sistema Nacional de Salut, tant del Ministeri com de les comunitats autònomes, serà possible que en poc més d'un mes, milions d'espanyols puguin disposar d'aquest Certificat per facilitar la seva mobilitat internacional", ha subratllat el secretari General de Salut Digital, Informació i Innovació, Alfredo González Gómez.

"Es posa així de manifest, tant l'enorme potencial de les noves tecnologies aplicades a la salut, com l'excel·lent col·laboració existent en el Sistema Nacional de Salut, entre el Govern d'Espanya i les comunitats autònomes", ha dit.