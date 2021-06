La Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC) aprovada al Consell Interterritorial de Salut delega en les autonomies la decisió sobre l'obertura dels locals d'oci nocturn en aquells territoris que estiguin en risc mitjà, és a dir, amb una incidència acumulada per sobre dels 50 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants a 14 dies. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha avançat en la roda de premsa posterior al Consell que les zones amb risc nul o baix (amb 50 casos o per sota) podran obrir fins a les dues, horari ampliable fins a les tres. Però ara el Ministeri ha difós els detalls de la DAC que inclou com a complement la mesura per a les zones de risc mitjà. És el cas de Catalunya, que presenta una incidència acumulada de 110 casos.