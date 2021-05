La concessió d'indults parcials als nou condemnats pel procés independentista a Catalunya als quals se'ls va imposar una pena d'entre 9 i 13 anys de presó bastarà previsiblement per propiciar la seva ràpida sortida de presó, en facilitar beneficis penitenciaris com el tercer grau i fins i tot la llibertat provisional segons han apuntat fonts jurídiques a Europa Press.

La concessió d'indults parcials que només restin uns determinats anys de les condemnes de presó sembla que és l'opció que és més probable que triï el Govern respecte a aquest assumpte. D'aquesta manera no afectaria les altres parts de la pena, com són les inhabilitacions, i a més suposaria un cost polític de l'opinió pública que es creu menys nociu que en el cas que s'anunciessin indults totals.

S'explica a més amb el precedent de l'indult parcial concedit al 1998 a l'ex-secretari d'Estat de Seguretat Rafael Vera i de l'exministre d'Interior José Barrionuevo, els qui només van romandre tres mesos a la presó després de rebre un indult parcial del Govern popular de José María Aznar, que els va commutar dos terços de la condemna de deu anys de presó que se'ls va imposar pel segrest del ciutadà hispanofrancès Segundo Marey.

Se'ls van aplicar beneficis penitenciaris que van facilitar la seva sortida de la presó en poc temps, si bé en el seu cas el Suprem havia informat a favor de la mesura de gràcia, i aquesta és la principal diferència amb el cas dels líders independentistes catalans.

Segons les fonts jurídiques consultades, la concessió d'indults parcials del Govern central suposaria "amb seguretat" la posada en llibertat dels líders independentistes per l'obligada progressió al tercer grau penitenciari o fins i tot la llibertat condicional regulada a l'article 90.2 del codi penal.

En aquest article s'assenyala que es podrà acordar la suspensió de l'execució de la resta de la pena i concedir la llibertat condicional als penats que hagin extingit dues terceres part de la seva condemna, cosa que podria donar-se si el perdó que concedeix el Govern de Pedro Sánchez suposa commutar l'actual pena de presó de cadascun dels líders independentistes per una altra de menor que els posi en aquesta situació de compliment.

Avançar la llibertat

L'article afegeix que per aconseguir aquesta llibertat condicional també es podria optar per una proposta d'Institucions Penitenciàries que, previ informe del Ministeri Fiscal i de les altres parts, permeti que el jutge vigilància pugui "avançar, quan s'extingeixi la meitat de la condemna, la concessió de la llibertat condicional fins a un màxim de noranta dies per cada any transcorregut de compliment efectiu de condemna". Aquesta mesura requeriria en tot cas que els penats participessin de manera efectiva en programes de reparació a les víctimes.

La concessió d'indults obligaria l'alt tribunal a tornar a pronunciar-se però només si hi hagués recursos del fiscal per les decisions de l'administració penitenciària, assenyalen les mateixes fonts, tot i que sembla improbable la possibilitat d'aquests recursos.

En tot cas, quan es conegui la decisió del Govern espanyol, i si aquesta suposa l'aplicació de la mesura de gràcia, el tribunal sentenciador hauria de fer nova liquidació de condemna i fixar una data de l'extinció definitiva de les diferents penes imposades a cadascun dels condemnats. A partir d'aquí començarien a operar els beneficis penitenciaris que s'han assenyalat anteriorment.

Dilluns passat, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va insistir que aquests es valoraran de manera individual, analitzant l'expedient concret de cada penat, cosa que obre la porta a que hi puguin haver decisions dispars respecte a la pena de presó que es rebaixa a cadascun dels nou líders del procés a la presó.