El ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, ha afirmat que el seu executiu "respecta" la decisió del Tribunal Suprem d'emetre un informe contrari als indults als presos independentistes, tot i que també ha recordat que aquest és un informe "preceptiu, però no vinculant", i ara el Ministeri de Justícia "analitzarà tots els informes i formularà la seva proposta al Consell de Ministres". En tot cas, Iceta ha recordat les paraules de Pedro Sánchez sobre el fet que la funció del govern espanyol és propiciar la "concòrdia, el diàleg, l'entesa i el retrobament". "Això és el que guiarà les decisions del govern, i per descomptat, a la nostra mentalitat no hi ha cap concepte que tingui a veure amb la venjança, la revenja o l'odi", ha dit.