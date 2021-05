El Ple del Congrés dels Diputats es pronunciarà aquest dimarts sobre si el Govern de PSOE i Unides Podem ha de portar una proposta de referèndum a la taula de diàleg que té oberta amb l'Executiu català, com planteja la CUP. El nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, també defèn precisament la via del referèndum per a aconseguir la independència de Catalunya.

La CUP va intentar que el Ple es pronunciara també sobre l'admissió a tràmit de la Llei d'Amnistia registrada pels independentistes catalans, el debat dels quals ha bloquejat la Taula de la Cambra per inconstitucional, però aquesta part de la moció va ser eliminada per l'òrgan de govern de la Cambra.

Es tracta d'una moció derivada de la interpel·lació que la diputada Mireia Vehí va dirigir dimecres passat el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta.

A l'origen la iniciativa buscava que el Congrés es pronunciara "a favor de l'admissió a tràmit" de la proposició de llei orgànica d'amnistia registrada per ERC, Junts, PDeCAT i la CUP, però la tramitació de la qual va ser rebutjada per la Taula del Congrés amb els vots de PSOE, PP i Vox.

Maniobra per a portar-ho al ple

L'objectiu de la llei és amnistiar a tots els processaments i condemnats per la consulta sobiranista de 2014 a Catalunya i el procés independentista del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Quan es va registrar, PSOE, PP i Vox no van donar el vistiplau per al seu el debat per considerar-la inconstitucional, ja que els indults generalitzats estan prohibits per la Carta Magna, tal com havien argumentat els lletrats de la Cambra.

Els partits independentistes van recórrer a la Taula, però es van tornar a trobar amb el rebuig de PSOE, PP i Vox, als quals també es va sumar Ciutadans en la Junta de Portaveus. El següent pas seria recórrer en empara davant el Tribunal Constitucional, però eixa via pareix no agradar als independentistes.

Així les coses, la CUP volia implicar al Ple del Congrés i, en la seua moció sobre el conflicte de Catalunya, però la Taula del Congrés va desactivar la maniobra, seguint també el criteri dels lletrats que, segons asseguren a Europa Press fonts parlamentàries, van desaconsellar eixa votació al·legant que "les mocions no són un instrument idoni per a pronunciar-se" sobre qüestions pròpies de la Taula del Congrés.

Aquesta decisió va provocar la protesta de la CUP que, en un comunicat, va acusar la Cambra de "censura" i de "vulneració del dret a la llibertat d'expressió".

Com Escòcia

El segon punt de la moció, que sí ha passat el filtre de la Taula i que serà, per tant, l'únic que es vote, és un mandat al Govern perquè presente a la taula de diàleg amb el Govern "una proposta de referèndum, aprofitant el calendari i els treballs que ja ha iniciat el Govern d'Escòcia".

La celebració d'una consulta com l'escocesa l'ha reclamat també el nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, però el ministre Iceta va insistir dimecres passat, en el seu debat amb Vehí, el dret d'autodeterminació no val per a Catalunya perquè no és una colònia.

Iceta també va deixar clar el rebuig del Govern a la Llei d'Amnistia perquè la considera un "indult general", que no té cabuda en la Constitució i que només pot contemplar-se durant un canvi de règim, com va ocórrer en 1977, després de la dictadura franquista.