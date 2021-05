El president de la Generalitat, Pere Aragonès, prendrà possessió del seu càrrec aquest dilluns al vespre. A poc més de 24 hores d'aquesta cita, el seu Consell Executiu, fruit del pacte entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, va prenent forma. Pràcticament la meitat dels departaments del nou Govern tenen ja un conseller titular confirmat i conegut. Però encara queden obertes algunes de les principals incògnites sobre els membres de l'executiu que acompanyarà Aragonès en aquesta legislatura. La continuïtat o el relleu d'alguns dels actuals membres del Govern i qui ocuparà la Vicepresidència, a proposta de JxCat, mantenen l'estructura pendent dels moviments d'última hora.

El nou Consell Executiu tindrà un total de catorze departaments, tal i com es reflecteix a l'acord que van subscriure ERC i JxCat. I a poc a poc es van concretant les carteres que ja tenen tancat el seu titular, alhora que es va configurant el Govern que acompanyarà la presidència de Pere Aragonès. Estan confirmats i es donen per segurs els noms de Laura Vilagrà (membre d'ERC) per a ocupar la conselleria de la Presidència; Jaume Giró (a proposta de JxCat) per a la cartera d'Economia i Hisenda; Josep Maria Argimon (també escollit per JxCat) per a liderar el departament de Salut; Roger Torrent (ERC) per a ser conseller d'Empresa i Treball; Victòria Alsina (de part de JxCat) per a ocupar el Departament d'Exteriors i Transparència; i Joan Ignasi Elena (a proposta d'ERC) per a ser el titular d'Interior.

Amb aquest llistat confirmat, gairebé la meitat del Govern és ja conegut a poques hores que Aragonès pugui ja signar els seus nomenaments. Dues de les atribucions més potents, amb més projecció pública, i que major pes tindran al nou executiu, però, encara segueixen vacants. Es tracta de la Vicepresidència i el portaveu del Govern. Totes dues àrees haurien d'anar lligades a consellers que ja tinguin assignada una altra cartera, a no ser que s'acabi optant, en aquets darrer cas, per un portaveu amb càrrec de segona fila a l'estructura de Govern. De moment, la Vicepresidència que ha de proposar JxCat segueix sense titular, després que noms com el d'Elsa Artadi, que molts a JxCat donaven per segur, es descartessin. Persones com Jordi Puigneró o Meritxell Budó, tots dos actuals consellers en funcions, han sonat per poder fer-se càrrec d'aquesta àrea si segueixen al Govern. ERC, per la seva part, haurà d'escollir la persona que farà de portaveu i fins ara no s'ha atribuït encara a ningú aquesta responsabilitat.

El nou Departament de Feminismes i Igualtat podria recaure en la fins ara consellera de Salut, Alba Vergés, o en la diputada d'ERC Jenn Díaz, però a hores d'ara, continua sense tenir titular confirmada. En una situació semblant es troba el departament de Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana, que fusiona Polítiques Digitals i Territori, per al que JxCat encara no ha concretar un conseller, però les travesses apunten a que els dos actuals consellers del ram, Jordi Puigneró i Damià Calvet, són els millor situats per quedar-se amb aquesta cartera. Però altres noms com el del president del grup de JxCat, Albert Batet, també han estat sobre la taula. L'actual conseller d'Educació, Josep Bargalló, podria continuar al càrrec, donat que ERC manté la gestió d'aquesta àrea al Govern d'Aragonès. Però diaris com Nació Digital o La Vanguardia apunten que el director general de Centres Públics, Josep González Cambray, estaria millor situat per a assumir el departament.L'ara consellera d'Agricultura, la republicana Teresa Jordà, podria seguir al Govern fent-se càrrec del departament que fusiona les atribucions de la cartera que ara gestiona amb les d'implicació mediambiental, creant el Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació. Tot i ser la que més números sembla tenir, no ha estat encara confirmada en ferm. Una altra de les incògnites d'entre les conselleries que gestionarà Junts és qui ocuparà el departament de Recerca i Universitat.

Algunes veus de la formació comenten que s'escollirà una persona provinent del món de la recerca sanitària, però altres apunten a l'actual portaveu del grup parlamentari de JxCat, Gemma Geis, com a consellera d'aquesta àrea. El departament de Justícia, en mans de Junts, i el de Cultura, sota control d'ERC, tenen a hores d'ara vacant també el nom del seu conseller, i poques són les especulacions al respecte. Per últim, la conselleria de Drets Socials, que va recaure sota domini de JxCat, també es manté sense titular confirmat. Tot i això, han sonat per a ocupar aquest departament l'actual consellera de la Presidència, Meritxell Budó, o noms com el de Maria Àngels Cabasés. Un altre dels càrrecs que haurà de canviar i que acostuma a tenir un titular polític i més estratègic és el de la Delegació de la Generalitat a Madrid. Serà ERC qui l'esculli ara, i després que el Departament de Justícia hagi passat a mans de JxCat, Nació Digital va apuntar aquest dissabte que Ester Capella podria acabar sent la delegada a la capital espanyola.