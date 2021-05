La sèrie 'The Crown', de Left Bank Pictures i Sony Pictures Television per Netflix, ha rebut aquest divendres, 21 de maig, a l'escenari de Fitur Screen, el reconeixement de Spain Film Commission amb el 'Premi a la producció audiovisual que millor col·labora en la promoció turística d’un territori 2021' després de ser candidatada per Andalusia Film Commission.

El secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, i el president de Spain Film Commission, Carlos Rosado, han fet el lliurament dels reconeixements a Andalusia Film Commission, Netflix i Palma Pictures, productora de service a Espanya.

El secretari general per al Turisme de la Conselleria de Turisme, Regeneració, Justícia i Administració Local de la Junta d'Andalusia, Manuel Muñoz, ha recollit el premi al costat de la directora d'Andalusia Film Commission, Piluca Querol.

Segons un comunicat, Querol ha agraït a Left Bank Pictures, Sony Pictures Television, Netflix i Palma Pictures la seva aposta per Andalusia i ha posat en valor el treball de les empreses i professionals andalusos que van participar en el rodatge, assenyalant la tasca fonamental dels localitzadors andalusos Tate Aráez i Enrique Guadamuro d'A Film Location Company.

Igualment ha destacat l'important treball de les film offices de la Xarxa de Ciutats de Cinema d'Andalusia que van participar en el projecte: Màlaga Film Office, Jerez Film Office, Tavernes Film Office i Sevilla Film Office i que han estat representades en l'acte per la regidora de Turisme, Promoció de la Ciutat i Captació d'Inversions de Màlaga, Rosa Sánchez; la delegada de Turisme, Comerç i Consum de l'Ajuntament de Jerez, Isabel Gallardo, i la gerent de Turisme de l'Ajuntament de Sevilla, Beatriz Arilla.

En representació de Netflix han recollit el Premi Alicia Deza, directora de PR de Netflix Espanya, i per part de Palma Pictures, Ramón Caravaca, CEO de l'empresa, i s'ha emès un vídeo d'agraïment d'una de les directores de la sèrie Jessica Hobbs i els productors Martin Harrison i Andy Stebbing en què han lloat les localitzacions andaluses i mostrat el seu desig de tornar per a la temporada 5.

Ruta de cinema de 'The Crown'

Aquesta setmana a Fitur s'ha presentat també la ruta de cinema de 'The Crown', que està disponible al web www.andaluciadestinodecine.com i que descobreix les diferents localitzacions en què s'ha rodat la sèrie a Espanya. Entre elles els increïbles paisatges de desert de Tabernas o diferents espais de la ciutat de Màlaga i de les províncies de Cadis i Sevilla que van servir en les temporades tres i quatre per recrear alguns dels llocs que Carles i Diana van visitar en els anys 80 en la seva ruta per Oceania, l'estada de la primera ministra Margaret Thatcher a Nasau, el viatge de la Princesa Margarita pels EUA, els carrers de Grècia o l'illa caribenya de Mustique.

Amb 'The Crown' són ja 27 les rutes disponibles a la web, entre les quals s'inclouen rutes monogràfiques d'altres sèries d'èxit com 'Joc de Trons' o 'La peste', llargmetratges, com 'El verano que vivimos' o ' Lawrence d'Aràbia ', temàtiques com 'Platges de cinema', els 'Hotels de pel·lícula' o 'Andalusia de fantasia', o les dedicades a directors com Pedro Almodóvar o Manuel Martín Cuenca.

Totes elles recorren més de 170 destinacions de cinema que podem trobar en més de 145 pel·lícules i sèries rodades a Andalusia, descobrint una immensa varietat de destins de totes les províncies, des de les costes a les serralades, deserts i boscos, pobles i ciutats, espais culturals i edificis religiosos, convertint-se en una completa guia de viatges per Andalusia.

'Andalusia, destinació de cinema' és un projecte creat per Andalusia Film Commission amb el suport de Conselleria de Turisme, Regeneració, Justícia i Administració Local de la Junta d'Andalusia com a part del projecte 'La gran ruta de cinema per Andalusia'.