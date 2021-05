L'Executiu de Ceuta i la Delegació de Govern han descartat muntar un campament de tendes de campanya militars al costat de el Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) de la ciutat autònoma per albergar part dels prop de 800 menors marroquins que viuen a la ciutat després de la crisi migratòria desfermada pel Marroc dilluns i s'han decantat per condicionar un poliesportiu per donar cabuda a aproximadament 250 nens i adolescents.

Segons ha informat el Govern autonòmic aquest divendres a última hora de la tarda en un comunicat, la Comandància General de Ceuta s'ha encarregat d'instal·lar lliteres a l'interior de el poliesportiu 'Santa Amelia', a la perifèria de la ciutat, per reobrir-com " recurs d'emergència ", tal com es va fer durant el primer estat d'alarma en el període de confinament domiciliari per recloure als menors estrangers no acompanyats que llavors vivia al carrer.

D'aquesta manera, els marroquins amb menys de 18 anys que no segueixen deambulant pels carrers de Ceuta quedaran acollits en tres grups homogenis al voltant de 250 membres en una nau dels polígons del Tarajal, en els mòduls prefabricats de l'alberg provisional de Piniers - -on guarden quarantena els deu positius de coronavirus detectats fins ara-- i al poliesportiu.

La vicepresidenta primera de la Ciutat, Mabel Deu (PP), ha donat compte d'aquesta decisió al Centre de Coordinació Operativa (Cecor) constituït amb l'Administració General de l'Estat per al seguiment de la pandèmia, en què al costat del conseller de Sanitat, Alberto Gaitán, s'ha mostrat "agraïda" i ha "felicitat" els cossos i forces de seguretat, les forces armades i els serveis d'emergència i Protecció Civil pel seu paper "en la gestió de la greu crisi fronterera generada des que dilluns entressin, de manera descontrolada, milers de persones a la ciutat".

Deu ha volgut significar "el compromís de tots ells" per afrontar una situació "sense precedents a Ceuta" i ha recalcat "la importància de la seva tasca i esforç per donar seguretat i tranquil·litat a la població".