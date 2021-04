L'Ajuntament de Pamplona ha anunciat aquest dilluns que se suspenen els Sanfermines 2021, de manera que la capital navarresa no celebrarà les festes per segon any consecutiu a causa de la pandèmia. Així ho acaba d'assenyalar l'alcalde de Pamplona, Enrique Maya, en una roda de premsa que s'ha convocat per anunciar la decisió sobre les festes de la capital navarresa.