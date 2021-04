Moody's aprova el pla de recuperació econòmica de l'Estat: "Apunta a sectors clau que tenen un potencial significatiu"

Moody's veu amb bons ulls el pla de recuperació econòmica dissenyat pel govern espanyol per fer front a la crisi de la covid-19. En un comunicat emès aquest divendres, l'agència de qualificació creditícia ha destacat que el pla "apunta a sectors clau com la sostenibilitat i la digitalització, que tenen un potencial de creixement significatiu". Per altra banda, valora de forma positiva que introdueixi reformes en l'educació, el sistema de pensions o el sistema tributari. "El programa enfortirà el potencial de creixement de l'Estat i reforçarà la seva posició fiscal en el llarg termini", afegeix Moody's, tot i que també recorda que el seu èxit dependrà del grau d'implementació del pla un cop rebi l'aprovació de les autoritats europees.

Segons les previsions de la companyia, el pla de recuperació econòmica s'hauria d'aprovar a finals d'aquest mes de juliol per tal que la Comissió Europea pogués avaluar-lo al setembre. En aquest sentit, apunta a una implementació "gradual" a finals d'aquest any, que s'accelerarà els anys 2022 i 2023.

En el comunicat publicat aquest divendres, Moody's posa especial èmfasi en el fet que el pla del govern espanyol contribuirà a incrementar la inversió pública a l'Estat. Segons dades de l'agència de 'rating', l'estat espanyol destina actualment el 2,1% del seu PIB a inversió pública, una de les taxes més baixes d'Europa.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol suposarà una injecció a l'economia espanyola de 72.000 MEUR dels fons europeus en tres anys. Segons el president espanyol, Pedro Sánchez, permetran un creixement anual de 2,5 punts del PIB i la creació de "més de 800.000 llocs de treball" entre 2021 i 2023. Per fer-ho possible, l'executiu espanyol "avançarà" ja 27.000 MEUR d'aquests fons als pressupostos generals de l'Estat per al 2021. El pla s'estructura en quatre grans eixos: la transició ecològica, la dimensió digital, la igualtat de gènere i la cohesió social. Segons Sánchez, destinarà el 37% dels recursos a la inversió verda i el 33% a la transició digital.