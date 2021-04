El govern espanyol assegura que el Consell Interterritorial podrà tancar comunitats un cop expiri l'estat d'alarma

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dijous a Canal Sur TV que les comunitats autònomes disposaran de mecanismes "coordinats" per poder tancar perimetralment els territoris un cop expiri l'estat d'alarma el 9 de maig. "Si el Consell Interterritorial decideix que hi ha alguna comunitat en situació de particular incidència pot adoptar el que s'anomena 'acció coordinada' que la Sala Tercera del Tribunal Suprem ha dit que és d'obligat compliment". Aquest, segons Calvo, és "un instrument molt interessant, obligatori, contundent i alhora flexible", de manera que "tenim armes jurídiques suficients".

Calvo intenta rebaixar d'aquesta manera el debat obert per les comunitats autònomes que temen que la fi de l'estat d'alarma les deixarà sense eines per poder contenir la quarta onada del virus, i en tot cas deixarà les seves decisions a mans dels tribunals de justícia, que en ocasions anteriors ha emès sentències contradictòries segons el moment i el territori.

La vicepresidenta no comparteix aquests temors perquè segons ha dit els jutges "en un 99% dels casos" han donat suport a les mesures. En tot cas, ha afirmat, que estaran en disposici´ño de decretar el tancament de comerços i restaurants.

En aquest sentit ha apuntat que la legislació sanitària ordinària "té recursos més que suficients" perquè les comunitats plantin cara al virus, perquè "pràcticament" l'únic que exclou és el confinament domiciliari.

"Nosaltres volem que les comunitats autònomes, amb el govern d'Espanya, coordinant-nos, comencem a treure el país de la crisi sanitària", ha dit.