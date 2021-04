La Justícia exclou Toni Cantó de la llista del PP a les eleccions del 4-M a Madrid

El jutjat contenciós administratiu número 5 de Madrid ha acordat aquest diumenge que l'exdirigent de Cs Toni Cantó sigui exclòs de la llista del PP a les eleccions del 4-M a Madrid per ser "inelegible" en no haver-se empadronat a la Comunitat de Madrid abans de l'1 de gener, com marca la llei electoral.

El jutjat també descarta pel mateix motiu l'exalcalde de Toledo Agustín Conde de la candidatura del PP en una resolució ferma, però que pot ser recorreguda al Tribunal Constitucional (TC).

La sentència es produeix després que el PSOE recorregués la decisió de la Junta Electoral de Provincial de Madrid que va decidir aprovar les candidatures de Cantó i Conde només fiant-se de la direcció del DNI i sense comprovar la data d'empadronament.