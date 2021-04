El Congrés aprova la llei de canvi climàtic que marca el camí per assolir la neutralitat d'emissions el 2050

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la llei de canvi climàtic que marca el camí per assolir la neutralitat d'emissions el 2050. La comissió de Transició Ecològica ha donat llum verda al text impulsat pel govern espanyol amb 22 vots a favor, 10 abstencions i 5 vots en contra. El PSOE i Unides Podem han obtingut el suport de la major part de socis de la investidura, el PP i Més País s'han abstingut i Vox s'hi ha oposat. Ara el text ja només haurà de passar pel Senat per fer el tràmit final. La norma estableix l'objectiu intermedi de reduir les emissions de CO2 un 23% de cara al 2030 en relació amb el 1990.

Pel que fa al transport, la llei fixa que d'aquí a 30 anys el parc de turismes hauria de ser lliure d'emissions directes de C02. L'executiu no prohibeix la comercialització de cotxes contaminants però, com a pas previ, l'any 2040 els vehicles comercials lleugers nous haurien de tenir zero grams de CO2 per quilòmetre.

A més, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants i els territoris insulars hauran d'introduir en la planificació d'ordenació urbana la implantació de zones de baixes emissions no més tard del 2023 així com accions per afavorir els desplaçaments a peu o en bici i la mobilitat elèctrica.