Sánchez preveu no prorrogar l'estat d'alarma més enllà de 9 de maig

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que el seu "objectiu" és no prorrogar l'estat d'alarma actual un cop expiri el pròxim 9 de maig. Segons Sánchez, el govern espanyol espera que un cop arribi el termini "no sigui necessari prorrogar més l'estat d'alarma" i es pugui "mantenir el sistema de cogovernança on el govern espanyol i les CCAA puguem seguir responent a qualsevol rebrot i al sistema de vacunació". "El que volem és que el 9 de maig sigui el punt i final a l'estat d'alarma", ha afirmat en roda de premsa a La Moncloa.