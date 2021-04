Sánchez es compromet a tenir el 70% dels espanyols vacunats a finals d'agost

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la setmana del 19 de juliol hi haurà 25 milions de ciutadans de l'Estat espanyol immunitzats i que a finals d'agost seran 33 milions els vacunats amb la pauta completa. Sánchez ha detallat aquest dimarts en roda de premsa un calendari de vacunació que implica assolir l'objectiu de tenir el 70% de la població adulta vacunada a finals d'estiu. Segons Sánchez, l'escenari "més conservador" i "prudent" implica que la setmana vinent hi haurà més persones vacunades amb la pauta completa que contagiat, la del 3 de maig hi haurà 5 milions de vacunats amb les dues dosis, la primera de juny 10 milions i la del 14 de juny 15 milions.

El president de l'executiu espanyol també ha explicat que Espanya té contractades 87 milions de dosis per rebre entre abril i setembre de 2021. Sánchez ha subratllat que el procés de vacunació "s'accelerarà" a l'abril i cada mes el ritme serà més elevat.

Entre abril i juny s'espera l'arribada de 38 milions de dosis de la vacuna a Espanya la qual cosa suposa 3,5 cops més en relació amb el primer trimestre de l'any. Sánchez ha insistit que la prioritat del govern espanyol és vacunar i ha remarcat que els vaccins són "segurs".

"Podrem fer un salt en la intensificació de la vacunació", ha dit Sánchez, que ha destacat que "l'èxit del procés de vacunació" està vinculat a la compra centralitzada de vacunes a la Unió Europea. "Estem en el principi del fi", ha dit.

Sánchez ha destacat que Espanya té un ritme de vacunació "molt positiu" en relació amb altres països europeus, ja que un 79,1% de persones majors de 80 anys ja han rebut una dosi de la vacuna mentre que a la UE la mitjana és del 60%.