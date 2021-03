Sanitat investiga la mort d'una persona que s'havia vacunat amb AstraZeneca i dos casos més de possible reacció adversa

L'Agència Espanyola del Medicament investiga la mort d'una persona que s'havia vacunat amb AstraZeneca i que posteriorment va patir un ictus isquèmic amb transformació hemorràgica, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. També estudia el cas d'una altra persona amb una trombosi venosa abdominal després d'haver rebut la primera dosi del vaccí contra el coronavirus.

Aquests dos casos de possible reacció adversa a la vacuna es van registrar dimarts i se sumen a un tercer que es va comunicar dilluns, també relacionat amb un esdeveniment trombòtic. Segons alguns mitjans, la persona que va perdre la vida és una professora de Marbella. Són tres casos en un context de 975.661 persones vacunades a l'Estat amb AstraZeneca.

La base de dades FEDRA del Sistema Espanyol de Farmacovigilància va registrar les dues noves notificacions de sospites de reaccions adverses aquest dimarts a la tarda. En els dos casos, les persones afectades havien rebut la vacuna d'AstraZeneca en els darrers 16 dies.

Sanitat ha apuntat que es tracta de tres casos trombòtics "que per si mateixos, tot i que infreqüents, poden ocórrer en la població general". El Ministeri ha apuntat però que els tres casos "compten amb la particularitat" que els esdeveniments trombòtics s'han associat a una disminució del número de plaquetes en sang. "Aquest fet pot suggerir una activació anormal del sistema de coagulació que s'associaria a aquesta formació de coàguls en localitzacions que no són les més habituals", ha afegit.

Davant d'aquests esdeveniments, l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), juntament amb la resta d'agències reguladores i l'Agència Europea del Medicament, està recollint més informació i està portant a terme una investigació exhaustiva per saber si a més d'una relació temporal amb l'administració de la vacuna, hi ha una possible relació causal. Sanitat ha explicat que l'avaluació d'aquestes senyals "pot acabar trobant una causa alternativa a l'administració de la vacuna o no". En el cas que sigui atribuïble a la vacuna, es poden establir mesures que tractin de minimitzar el risc, per exemple identificar factors que predisposin a l'aparició d'aquest tipus de trombosis i la limitació de l'ús de la vacuna quan es doni aquest factor de risc.

La vacunació amb AstraZeneca està aturada durant dues setmanes a l'espera dels resultats dels estudis que estan fent l'EMA, l'AEMPS i la resta d'agències.