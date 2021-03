Sanitat atura la vacunació amb AstraZeneca a l'espera de l'informe de l'EMA

El Ministeri de Sanitat ha aturat "almenys quinze dies" la vacuna d'AstraZeneca a l'espera de l'informe de l'Agència Europea del Medicament sobre si està vinculada o no a les 11 trombosis "rares" -1 a Espanya- que s'han detectat en persones vacunades, segons ha afirmat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Una desena de països, entre ells Alemanya, França i Itàlia, ja han decidit congelar el pla de vacunacions amb aquest producte. La decisió s'ha pres en un Consell Interterritorial de Salut convocat d'urgència per Darias aquesta mateixa tarda. En roda de premsa posterior la ministra ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat confrontat els 11 casos amb els 17 milions de vacunes subministrades fins ara arreu d'Europa.

El divendres alguns països europeus ja havien decidit aturar la vacunació amb AstraZeneca davant l'aparició d'algun cas de trombosi entre persones vacunades, però ni l'Agència Europea del Medicament ni la resta de països s'hi havien afegit, i havien considerat que es podia continuar vacunant.

Durant el cap de setmana, però, han aparegut nous casos d'un tipus de trombosi "rara", segons l'ha qualificat Darias, que han fet saltar les alarmes d'Agències del Medicament de més països, i han dut Alemanya, Itàlia o França, per exemple, a sumar-se aquest dilluns a l'aturada de la vacuna.

Darias ha convocat el Consell Interterritorial de Salut de forma urgent i en el sí d'aquest organisme s'ha decidit fer el mateix a Espanya fins que l'Agència Europea del Medicament determini si el vaccí està relacionat o no amb els casos de trombosi, fet que fins ara no està demostrat.

La ministra ha estat acompanyada a la roda de premsa per la directora de l'Agència Espanyola del Medicament, María Jesús Lamas, i pel director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAS), Fernando Simón. Ambdós han destacat que 11 casos sobre 17 milions de persones vol dir que n'apareix 1 per cada 1,5 milions, fet que converteix en "molt baixa" la probabilitat que una persona vacunada pugui patir un cas de trombosis d'aquest tipus, i en "molt difícil" que, si l'anomalia està vinculada a la vacuna, s'hagués pogut detectar en assajos que abasten grups poblacionals molt menors.

És per això que Darias ha volgut transmetre un "missatge de tranquil·litat a la ciutadania", a l'espera de l'informe de l'EMA que ha de determinar si hi ha relació causa-efecte entre la vacuna i les trombosis. També ha volgut recordar que entre la primera i la segona dosi del vaccí hi ha de 10 a 12 setmanes, "un termini que es pot allargar", i que la resta de vacunes se segueixen administrant sense variació.

D'altra banda, Lamas ha explicat que els 11 casos de trombosi han aparegut en un termini d'entre 3 i 14 dies després de la inoculació de la primera dosi d'AstraZeneca, i ha relatat que els símptomes són maldecaps molt intensos, vòmits, dificultats a la visió o sagnats irregulars. Aquest tipus de trombosi té una freqüència d'1,3 casos per cada 100.000 persones i any, més alta en les dones que en els homes. És per això que es considera que els 11 casos detectats estan per sobre d'aquesta incidència, i és un dels motius que ha fet saltar les alarmes.

Mentre l'EMA es pronuncia, les vacunes d'AstraZeneca restaran emmagatzemades a les seves instal·lacions, per ser distribuïdes posteriorment si el seu informe així ho aconsella.