Salut Pública i les comunitats acorden el tancament perimetral a les autonomies per Setmana Santa

La Comissió de Salut Pública, en la qual es troben representades totes les comunitats i ciutats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha acordat la proposta de mesures davant la Covid-19 per Setmana Santa que traslladarà dimecres que ve a Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut per a la seva ratificació.

Les mesures que es prendrien persegueixen limitar la mobilitat i els contactes. Així, amb caràcter general es recomanaria no abaixar el nivell d'alerta en què es troben les Comunitats Autònomes des de les dues setmanes prèvies a l'inici de la Setmana Santa, tot i que els indicadors siguin favorables i, per tant, s'aconsella mantenir les mesures establertes en aquest moment.

Pel que fa a la mobilitat s'ha acordat que s'han d'evitar tots aquells viatges que no siguin necessaris i s'especifica que la mobilitat estarà limitada pel tancament perimetral de totes les Comunitats Autònomes, llevat de les excepcions regulades a l'Estat d'Alarma mitjançant el Reial Decret 926 / 2020, en aquest cas es recomana una PDIA (Prova Diagnòstica d'Infecció Activa Covid-19) abans o a l'arribada.

El mateix document assenyala i així s'ha acordat que no se celebraran esdeveniments massius que impliquin aglomeració o concentració. I, que en concret els esdeveniments en espais tancats seguiran les normes d'aforament i altres mesures establertes, segons el nivell d'alerta de cada comunitat autònoma.

En el conjunt de mesures també s'ha acordat la limitació de reunions en espais públics o privats com a màxim a 4 persones a l'exterior i a l'interior i la limitació del dret de mobilitat des de les 22:00 fins a les 06:00 hores.

El document inclou com a recomanació el desaconsellar expressament la celebració de trobades socials en els domicilis o en altres espais tancats amb no convivents. A més, es considera pertinent fer una campanya institucional per evitar la relaxació de comportaments sota el lema "No vam salvar setmanes, vam salvar vides".



Mesures en residències de gent gran

A la Comissió de Salut Pública d'aquest 4 de març també s'ha aprovat el document d' "Adaptació de les mesures en residències de gent gran i altres centres de serveis socials de caràcter residencial en el marc de la vacunació". En el mateix document, es recull que "s'ha d'informar als residents, treballadors i familiars que, tot i que hi ha un risc significativament menor de patir Covid-19 després de la vacunació, el risc no desapareix per complet ja que la vacuna no garanteix una protecció total a totes les persones vacunades".

Per tant, "s'ha de continuar garantint el compliment de les mesures d'higiene i prevenció, com ara l'ús de mascareta, rentat de mans i distància de seguretat, així com una ventilació adequada". No es recomana de forma general dur a terme cribratges periòdics en residents ni realitzar serologies per a verificació de l'efectivitat de la vacunació.

Pel que fa a les visites, sortides i ingressos "es flexibilitzarà el règim de visites i sortides després d'una valoració individualitzada de cada resident i de cada centre residencial" i "la ubicació i organització de les visites, la seva supervisió o no, i el nombre de visitants , així com l'organització i durada de les sortides es pautaran per part de l'autoritat competent garantint sempre les mesures de prevenció adequades".

Personal treballador dels centres residencials

Aquest document recomana activament la vacunació dels nous treballadors i, per tant, no incorporar-se en un centre residencial fins a haver completat la seva pauta de vacunació, llevat que sigui estrictament necessari. Si aquest és el cas, es programarà la seva vacunació el més aviat possible i extremar les mesures de precaució fins a completar la pauta de vacunació.

De forma general no es recomana la realització de cribratges periòdics entre els treballadors vacunats, encara que cada Comunitat Autònoma, depenent de la situació epidemiològica podrà considerar la seva realització. Sí que es recomana la realització de la PDIA després de períodes de vacances o altres absències prolongades especialment si no han completat la seva vacunació.