Sánchez admet errors en la desescalada i demana evitar una quarta onada

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reconegut aquest dimecres errors en la desescalada de les restriccions després del primer estat d'alarma, perquè considera que es va fer "massa ràpid", i ha fet una crida a la "prudència" per evitar una quarta onada del coronavirus i a no caure en el "risc" que l'arribada de les vacunes "relaxi" les mesures i la precaució "abans d'hora".

"La Covid-19 tan sols necessita una metxa per estendre's descontroladament", ha advertit Sánchez davant el ple del Congrés, on ha avisat que el seu executiu, al costat de les comunitats, respondrà a qualsevol evolució del virus amb un "reforç" de les mesures de restricció "i totes les que siguin pertinents".

El cap del Govern espanyol ha assumit en la seva compareixença que la desescalada de la primera onada de la pandèmia es va fer "massa ràpid" i també podria haver funcionat millor la cogovernança amb les autonomies.

També ha acceptat "amb humilitat" que les festes de Nadal van fer que es disparessin les xifres de morts i contagis, tot i que ha subratllat que això va passar "a nivell global". "No es va haver d'abaixar la guàrdia llavors i en conseqüència no podem abaixar la guàrdia ara", ha reclamat.



Nou paquet d'ajudes d'11.000 MEUR per a empreses, pimes i autònoms

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres al Congrés que el seu executiu posarà en marxa "en les pròximes setmanes" un nou paquet d'ajudes per valor d'11.000 milions d'euros (MEUR) per a empreses, pimes i autònoms. Segons el president espanyol "és una quantitat important de recursos per seguir donant suport a sectors que creixien abans de la pandèmia i que ara es troben en una situació extremadament complexa, com són l'hostaleria, la restauració, el petit cimerç i el sector turístic entre altres". "Les ajudes permetran que contractin els treballadors necessaris per a la recuperació econòmica, perquè no només volem salvar empreses i llocs de treball, sinó reforçar-los i crear-ne més", ha afirmat.

Segons fonts del govern espanyol, seran ajudes destinades principalment a pimes i autònoms i en aquests moments "s'està tancant la negociació amb el Banc d'Espanya i els bancs". El pla inclourà un fons per a quites i un altre per a recapitalització de les pimes, i el disseny dels mecanismes està a càrrec de la vicepresidència econòmica.

Les mateixes fonts apunten que els detalls es coneixeran quan les mesures arribin al Consell de Ministres. "considerem que el que és important en aquest moment és el propi anunci del paquet addicional d'ajudes", perquè "és una quantitat de recursos important per donar suport a sectors que ara es troben en una situació difícil".

Els diners, segons aquestes fonts, permetran reforçar la solvència dels balanços de les empreses, les pimes i els autònoms, perquè "puguin reprendre la seva activitat, fer les inversions necessàries i contractar els treballadors que requereixen per iniciar en plenitud de facultats la recuperació econòmica".

Sánchez ha fet l'anunci durant la seva compareixença al Congrés per retre comptes sobre l'aplicació de l'estat d'alarma. Durant l'inici de la seva intervenció ha fet una crida a la "unitat" de les forces parlamentàries perquè "després d'un any d'aturada econòmica la societat espanyola està exhausta i espera de la política humanitat, responsabilitat i generositat". "La societat demana unitat, i és el que vinc a demanar a aquesta cambra", ha afirmat.

Sánchez ha afirmat que la recuperació econòmica és una esperança "real, efectiva i possible", però també s'ha de produir una recuperació "emocional" per part de la ciutadania. Ha recordat quedes que va començar la pandèmia el govern d'Espanya ha posat en marxa ajudes a empreses, treballadores i llars "equivalents al 20% del PIB, un exercici de protecció mai vist". Segons el president espanyol "només el pagament dels salaris en ERTE i autònoms ascendeix a 40.000 MEUR als que se sumen 116.000 MEUR de crèdits ICO".



Calviño va avançar que serien ajudes directes

El passat 15 de febrer la vicepresidenta econòmica del govern espanyol, Nadia Calviño, va afirmar que l'executiu aprovaria al març un paquet d'"ajudes directes" a empreses afectades per la pandèmia. Segons Calviño, les ajudes tenen l'objectiu d'evitar problemes de liquiditat i risc d'insolvències, amb el Banc d'Espanya i el sector financer. Calviño va apuntar que els bancs "segueixin sent part de la solució" i va remarcar que el 2021 serà "l'any de la recuperació".



850.000 llocs de treball en tres anys

El president espanyol ha afirmat que totes les convocatòries del pla de recuperació de 140.000 MEUR dels fons europeus tindran entre els seus principals criteris "la creació de llocs de treball de qualitat". Segons les estimacions del govern espanyol el pla crearà 850.000 llocs de treball en tres anys. El president espanyol ha afirmat que el seu executiu no repetirà "un model caduc neoliberal" que només ajuda un 1% de la població i que "és ineficient". "