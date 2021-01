Els taps de plàstic ajuden una nena de 7 anys a pagar un tractament d'ortopèdia

Una nena d'Alacant, Marwa Bard, de set anys, ha rebut un total de 9.569 euros per a finançar el seu tractament d'ortopèdia i plataforma elevadora gràcies al reciclatge de 65 tones de taps de plàstic, dins de la campanya 'Taps per a una nova vida' de Fundación Seur.

A l'acte de lliurament dels diners, celebrat aquest 21 de gener a la plaça de l'Església de Pilar de la Horadada (Alacant), els pares de la nena han recollit el xec. Marwa pateix una encefalopatia i podrà utilitzar els diners per pagar el seu tractament d'ortopèdia i una plataforma elevadora.

Des de la seva posada en marxa el 2011, aquest programa ha aconseguit ajudar a 177 nens, per als quals s'han recollit 6.542 tones de taps per valor de 1.200.000 euros. Amb el reciclatge d'aquest plàstic s'ha evitat l'emissió de més de 8.198 tones de CO2, per al qual caldrien 1.164.584 arbres durant tot un any, ressalten els representants de la fundació en un comunicat.

En el lliurament del xec han participat l'alcalde de Pilar de la Horadada, José Mª Pérez Sánchez, i la regidora de Serveis Socials, Marina Sáez, destacant el valor de projectes com aquest per apropar els tractaments als nens que més ho necessiten.

"Per a nosaltres és sempre una gran satisfacció comprovar com es materialitza la nostra iniciativa. Gràcies a nenes com la Marwa sentim que el nostre projecte té sentit i ens anima a continuar invertint temps i recursos en ell", ha manifestat Mª Teresa Rubio, responsable de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social Corporativa de Seur Alacant.