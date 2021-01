Illa no avançarà el toc de queda i confia que les mesures actuals dobleguin la tercera onada

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimecres que, de moment, no s'avançarà el toc de queda per la Covid-19 a cap territori de l'Estat. Illa ho ha acordat així amb els consellers autonòmics del ram en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Illa ha explicat que algunes Autonomies han expressat dubtes amb la mesura, pel fet que es pogués concentrar gent a la resta de franges horàries. A més ha confiat que amb les mesures actuals -ha subratllat que algunes Comunitats encara tenen marge per recórrer- es podrà doblegar la tercera onada de la Covid. El ministre també ha indicat que ja hi ha un milió de persones vacunades a Espanya i ha assegurat que l'efecte "es comença a notar" a les residències.