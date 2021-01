Illa descarta el confinament domiciliari però no es nega a ampliar el toc de queda

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat aquest dissabte el confinament domiciliari per a doblegar la tercera onada de covid-19, que està llançant -ha dit- unes dades "molt preocupants", de la mateixa forma que es va aconseguir fer front a la segona onada sense haver d'adoptar aquesta mesura.

No obstant això, Illa sí que s'ha obert a la possibilitat d'ampliar l'horari dels tocs de queda i modificar el tram horari establert en el decret d'alarma vigent, que permet restriccions de mobilitat nocturna entre les deu de la nit i les set del matí. "Si cal canviar aquesta franja horària ho farem parlant amb tothom", ha assenyalat el ministre en referir-se a aquestes mesures que afecten limitacions de drets fonamentals "amb les màximes garanties jurídiques"

Illa ha fet aquestes consideracions en una compareixença en la qual ha informat sobre la situació de la pandèmia que va deixar aquest divendres 40.197 nous casos, una xifra diària de contagi que, de nou, no té precedents. Per al ministre, els instruments dels quals es disposen actualment, l'estat d'alarma vigent fins al 9 de maig, són suficients per a doblegar la tercera onada, sense acudir al confinament domiciliari.

Sobre els casos de la variant britànica, el titular de Sanitat ha explicat que fins al divendres havia confirmat 88 casos a Espanya i aquest matí s'ha confirmat algun més, amb el que hi haurà, segons les seves paraules, poc més d'un centenar de casos a Espanya i diversos centenars de casos sospitosos. S'està buscant intensament aquests casos, segons Illa, que ha dit que estem al voltant d'uns 150.000 per setmana de coronavirus i prop d'un centenar d'aquesta variant. Hi ha unes altres que també s'està seguint, la sud-africana i una altra detectada al Japó, de ciutadans provinents del Brasil, que es coneix com la variant sud-americana.

Per a Illa, la qual cosa explica l'augment de casos a Espanya en aquests moments és l'efecte de les reunions que va haver-hi el Nadal. El ministre ha tornat a demanar als ciutadans que segueixin les recomanacions de les autoritats sanitàries "al peu de la lletra", per "dràstiques que semblin" perquè són les necessàries.



Demana "responsabilitat" als càrrecs públics

A més, Illa ha assegurat aquest dissabte que els qui exerceixen un càrrec públic han de "donar exemple" i no saltar-se l'ordre de vacunació que determinen els experts.

En roda de premsa, el ministre ha respost així en ser preguntat pels cinc alcaldes -quatre socialistes i un de Junts per Catalunya- que s'han vacunat contra el coronavirus malgrat no pertànyer a cap dels col·lectius de risc que integren el primer grup de receptors de la vacuna dissenyat pel Ministeri de Sanitat.

"Aquí hem de donar tots exemple, i els que exercim càrrec públic, més", ha dit Illa, després de subratllar que l'objectiu del pla de vacunació és que, aquest estiu, estigui ja vacunat el 70 per cent de la població, "però per l'ordre de vacunació que marquin els experts".

Per al ministre, el fet que els edils vacunats hagin estat ràpidament identificats i que s'hagin obert recerques sobre els fets "demostra que el sistema funciona", per la qual cosa no considera necessari reforçar-lo.



Eleccions a Catalunya

D'altra banda, i a preguntes sobre la decisió adoptada el divendres pel Parlament d'ajornar les eleccions autonòmiques, el ministre i candidat del PSC a la Generalitat ha assegurat que no aportarà "cap matís al ja acordat", malgrat que el seu partit és l'únic que s'ha oposat a l'ajornament. Illa ha insistit que ell està "centrat al 101 per cent" a vèncer a la tercera ona i derrotar al virus.