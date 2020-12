Arriben a l'Estat les més de 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer per iniciar la "vacunació massiva"

Més de 350.000 dosis de la vacuna de Pfizer han arribat aquest dimarts a cinc aeroports estatals per iniciar la "vacunació massiva", després que aquest diumenge se subministressin les primeres dosis. L'arribada estava prevista per aquest dilluns però la companyia farmacèutica va anunciar el retard d'un dia per un problema logístic.

Les vacunes han arribat als aeroports de Madrid, Barcelona, Vitòria, València i Sevilla -aquest últim tenia previst l'aterratge a les 8.00 hores-. El govern espanyol ha informat que un cop arribades les dosis s'està fent el repartiment a les comunitats A Catalunya, han arribat cap a les 8.00 hores al Banc de Sang i Teixits i ja s'estan preparant per repartir arreu del territori.

L'exèrcit serà l'encarregat de fer arribar la vacuna a les Illes Canàries i Balears i a Ceuta i Melilla.