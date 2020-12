Illa celebra l'inici de la vacunació: «És un dia per a l'esperança, però queden mesos durs»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha celebrat l'inici de la vacunació contra la covid-19 a Espanya. "És un dia per a l'esperança, però no podem relaxar les mesures ja que queden mesos durs", ha assegurat Illa. "Som al principi del final, però no es pot abaixar la guàrdia. Que l'alegria d'avui no siguin plors el dia de Reis", ha continuat el titular de Sanitat des de la delegació del govern espanyol a Barcelona. "S'han repartit ja 9.750 dosis de la vacuna a les comunitats i ha començat el procés de vacunació, a excepció de Canàries i Illes Balears. És un repte logístic i sanitari molt complex i sense precedents", ha volgut recordar Illa, que ha volgut agrair a la ciència i a la indústria farmacèutica "l'esforç" per aconseguir el vaccí.