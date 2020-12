Felip VI apel·la als "principis morals i ètics" per sobre de "consideracions familiars" sense esmentar el seu pare

El rei Felip VI ha fet una crida a "preservar els valors ètics que són a l'arrel de la societat" i ha advertit que "obliguen a tots sense excepcions". Al seu discurs de Nadal, ha fet referència als "principis morals i ètics que els ciutadans reclamen" i ha assenyalat que "estan per sobre de qualsevol consideració de la naturalesa que sigui, fins i tot de les personals i familiars". "Així ho he entès sempre, en coherència amb les meves conviccions, amb la forma d'entendre les meves responsabilitats com a cap d'estat i amb l'esperit renovador que inspira el meu regnat des del primer dia", ha afegit.

Aquesta ha estat l'única referència, implícita, als casos que afecten el seu pare i rei emèrit, Joan Carles I, que va fugir als Emirats Àrabs Units i que recentment va regularitzar la seva situació amb Hisenda. La resta del discurs de Felip VI s'ha centrat a parlar de la crisi sanitària, social i econòmica que ha provocat la pandèmia de covid-19. "La resposta a una crisi tan seriosa com la que estem vivint no pot venir de la mà de més desànim o desconfiança", ha alertat.

"No som un poble que es rendeixi o que es resigni en els mals moments", ha asseverat, per la qual cosa ha pronosticat que "Espanya tirarà endavant" amb "esforç, unió i solidaritat". "Ni el virus ni la crisi econòmica ens doblegaran", ha proclamat.

El monarca ha tingut un record "amb emoció i tot el respecte" per als morts que el coronavirus ha deixat i ha reconegut que el 2020 "ha sigut un any molt dur i difícil". "El virus ha irromput a les nostres vides portant sofriment, tristesa o temor; ha alterat la nostra manera de viure i treballar, i ha afectat greument la nostra economia", ha recordat. Davant d'aquest escenari, ha emplaçat la ciutadania a "afrontar el futur amb determinació i seguretat". "Amb confiança en el nostre país i en el nostre model de convivència democràtica", ha afegit.

També ha fet una crida a la "imprescindible" responsabilitat individual, "instrument efectiu de la lluita contra el virus", i ha confiat a la ciència i la investigació "la superació d'aquesta malaltia". "Els nous tractaments contra el virus i el desenvolupament de les vacunes que estan en marxa ens ofereixen ja una gran esperança, però mentrestant tenim molt per fer", ha assegurat.

Felip VI ha ofert el seu agraïment als sanitaris "pel seu enorme esforç, la seva extraordinària professionalitat i la seva gran humanitat amb els malalts". Ha recordar com es van enfrontar als primers mesos de pandèmia "en situacions extremes i també de desbordament". "Els demanem que mantinguin tot l'ànim i tota la fortalesa i que segueixin cuidant de la nostra salut", ha dit.

Pel que fa al "gran problema i repte" de la crisi econòmica, ha apuntat que les persones i famílies han de ser "preocupació fonamental", especialment en el cas dels joves. "El seu nivell de desocupació és altíssim i no poden ser els perdedors d'aquesta situació", ha reclamat. També ha demanat "enfortir el teixit empresarial i productiu, industrial i de serveis" per recuperar l'economia espanyola i crear "un horitzó clar d'impuls, estabilitat i confiança econòmica que animi la inversió i la creació de llocs de feina".

Tots aquests reptes, ha valorat, són "enormes però no insalvables". "Superar-los constitueix un gran objectiu nacional que a tots ens ha d'unir", per la qual cosa ha demanat "un gran esforç col·lectiu" que acompanyi un Estat que veu "sòlid", ja que "durant tot aquest temps tant els serveis públics i bàsics com les empreses en sectors essencials han funcionat bé". "En un temps en què la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials provoquen tanta incertesa, la nostra Constitució ens garanteix la nostra manera d'entendre la vida", ha reflexionat.



Ni Catalunya ni l'exèrcit

No només no hi ha hagut cap referència explícita a la situació de Joan Carles I en el discurs de Nadal de Felip VI, sinó que tampoc ha parlat en cap moment de la situació política catalana ni dels pronunciaments de militars en contra de l'actual govern espanyol i cridant a "afusellar" milions d'espanyols. Sí que ha lloat l'"eficàcia i entrega" de les forces armades i dels cossos policials i d'emergències pel que fa a la pandèmia, però no ha esmentat el fet que hi hagi militars en actiu fent aquest tipus de valoracions públiques o en xats privats ni tampoc que comandaments retirats li demanessin per carta que intervingués per parar els peus a l'executiu del PSOE i Unides Podem.