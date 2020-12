El govern espanyol crea una finestreta única perquè les empreses presentin projectes per als fons europeus

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret de mesures urgents per a la modernització de l'administració que es publicarà juntament als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2021. El decret estableix un web que actuarà com a finestreta única perquè les empreses puguin presentar projectes vinculats als fons europeus. Serà un registre perquè totes les empreses interessades en aquesta col·laboració público-privada «ho puguin fer de manera oberta», ha afirmat la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la roda de premsa del Consell de Ministres.

Calvo ha afirmat que l'executiu crearà un comitè tècnic vinculat al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència on hi haurà representat el president del govern espanyol, els ministeris i també especialistes per impulsar els projectes.

La reforma va més enllà i té com a objectiu preparar l'Administració per a la mobilització d'aquests fons. «Necessitem obligadament mobilitzar recursos humans que tenen a veure amb la capacitat del nostre funcionariat públic», ha dit Calvo.

Per aquest motiu l'executiu espanyol es dota d'una nova eina de gestió dels projectes público-privats a través de la nova figura dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació.

El lloc web té per objectiu poder prestar un servei d'atenció a les empreses o persones que estiguin interessades a desplegar projectes subjectes als fons europeus.