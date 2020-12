L'Agència Europea del Medicament autoritza la vacuna de Pfizer

El Comitè de Medicaments Humans (CHMP, en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, en anglès) ha atorgat l'autorització condicional per comercialitzar la vacuna de Pfizer i BioNTech contra la covid-19.

Així ho ha anunciat aquest dilluns, 21 de desembre, en una conferència de premsa la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, després de la reunió del comitè d'aquest dilluns per avaluar el vaccí.

Amb el vistiplau de l'agència reguladora europea, la Comissió Europea espera tancar aquest dimarts el procés formal d'aprovació, segons ha informat a Europa Press un portaveu comunitari, malgrat que habitualment requereix 67 dies.

Així, si no hi ha cap entrebanc, els països europeus, entre els quals Espanya, en començaran a rebre les dosis el dissabte 26, per engegar les campanyes d'immunització el diumenge 27.