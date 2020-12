L'Agència Europea del Medicament avança al 21 de desembre la decisió sobre la vacuna de Pfizer

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha avançat al 21 de desembre la reunió per donar la seva opinió sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech. En un comunicat, el regulador de la UE ha anunciat que el comitè d'experts ha decidit reunir-se dilluns de la setmana que ve després de rebre "informació addicional" de les farmacèutiques sobre la vacuna. L'EMA no garanteix que el dia 21 prengui una decisió i, per això, manté la trobada del dia 29 que estava prevista en un inici. "Acabarem l'avaluació tan aviat com es pugui i només quan les dades sobre la qualitat, la seguretat i l'eficàcia de la vacuna siguin prou sòlides i completes per determinar si els beneficis de la vacuna superen els seus riscos", ha recordat l'EMA.