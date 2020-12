Els comuns denuncien la «corrupció» de la monarquia

El diputat de CatECP, Marc Parés, ha alertat a PSC, PPC i Cs que el "règim monàrquic" de l'Estat "no s'aguanta" i que s'acosta una "onada republicana que els passarà pel damunt". Durant el debat monogràfic sobre la corrupció al Parlament, Parés ha defensat que la corrupció es dona en altres àmbits que el sector polític i financer i ha posat d'exemple la monarquia espanyola. En concret, ha denunciat la "impunitat" de la corona. "Ens roben a la cara i els fem reverències", ha assegurat. Des dels comuns s'han preguntat per què Cs no ha fet cap referència a la corrupció de la monarquia durant el debat. Per això, ha denunciat la "normalització" de la corrupció en "certs" partits polítics i mitjans de comunicació de l'Estat.

Durant la intervenció Parés ha assegurat que no hi ha cap "recepta màgica" per solucionar la corrupció i ha afirmat que és una de les majors "amenaces" de la societat democràtica. Ha dit, a més, que en democràcia hi ha altres "pràctiques legals de dubtosa ètica" que tot i ser legals per emparar-se en el lliure mercat són un "abús de poder". Parés ha afirmat que per acabar amb la corrupció "cal acabar amb els privilegis" i amb els "mecanismes" que permeten els abusos.

Després de citar la polèmica per l'adjudicació del Govern del contracte de rastrejadors de la covid-19 a Ferrovial, ha opinat que l'executiu català hauria d'actuar i corregir i revisar determinats procediments públics. "En el marc de la pandèmia es poden estar justificant qüestions que podrien incórrer en pràctiques que en un context de normalitat serien inacceptables", ha sentenciat.

El diputat de CatECP ha lamentat la "impunitat judicial a l'Estat" amb sentències "injustes", prohibició de lliure debat parlamentari però també la "impunitat mediàtica" de la CCMA quan rebutja emetre un documental sobre la "deixa dels Pujol".

Finalment, ha demanat una nova llei de finançament de partits polítics, reduir la despesa electoral, revisar el sistema de control dels càrrecs públics, promoure la publicitat dels deutes dels partits, establir un codi ètic dels càrrecs electes amb un règim sancionador o desplegar "efectivament" la llei de transparència de Catalunya.

El diputat ha destacat que per posar fre a la corrupció s'ha de garantir que no es "passi vergonya" pel comportament d'uns pocs. "Calen accions decidides que vagin a solucionar l'arrel del problema", ha exposat. "Cal passar a l'acció i aportar solucions", ha conclòs.