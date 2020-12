El Consell de Ministres dona llum verda a l'adquisició de les vacunes de Janssen, Moderna i CureVac

El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha donat llum verda a l'adquisició de les vacunes de Janssen, Moderna i CureVac a través de la Comissió Europea (CE). Segons els acords signats per la CE amb les farmacèutiques, a Espanya corresponen 20.875.725 vacunes de Janssen que seran previsiblement distribuïdes al llarg del 2021. De la vacuna de Moderna corresponen 8.348.979 dosis inicials a l'Estat espanyol i de la vacuna de CureVac seran 23.483.184 dosis que arribaran previsiblement entre el primer trimestre de 2021 i els tres primers mesos de 2022. D'aquestes dues vacunes fan falta dues dosis per a la immunització. Per tant, entre les tres vacunes Espanya tindrà dosis per dur a terme més de 36 milions d'immunitzacions.

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha destacat que l'adhesió d'Espanya als acords de compra de la Unió Europea "garanteix l'accés a la vacuna" que començarà a administrar-se al gener. Encara està pendent l'autorització de l'Agència Europea del Medicament de les vacunes.

"Cada dia estem més a prop d'aquest final del túnel", per això "no pot traduir-se en més relaxació", ha dit en roda de premsa després del Consell de Ministres.