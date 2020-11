L'Estat proposa limitar a 6 persones les reunions de Nadal i endarrerir el toc de queda fins la 1 el 24 i 31 de desembre

El govern espanyol posarà sobre la taula del Consell Interterritorial de Salut una proposta de pla conjunt de cara a les vacances de Nadal on aposta per limitar a un màxim de sis persones les reunions d'aquestes dates i endarrerir el toc de queda fins la 1 de la matinada els dies 24 i 31 de desembre. El document al que ha tingut accés l'ACN també aposta per un màxim de sis persones per taula als restaurants, demana cavalcades de Reis estàtiques o per televisió, i obre la porta a al celebració de mercats de Nadal sempre que es garanteixi la distància de seguretat.

El pla, que es debatrà aquest dimecres a la reunió del Consell Interterritorial de Salut reconeix que s'està produint una "desmotivació" per part de la població a l'hora de complir les mesures contra la covid i ho atribueix al "cansament" per la crisi sanitària i social, l'anomenada "fatiga pandèmica".

Per això aposta per establir mesures "clares" que es planifiquin i comuniquin amb antelació de cara al Nadal. "És important establir un marc comú i clar de mesures que afavoreixi que les recomanacions es facin de forma clara, consensuada i coordinada" i que es facin públiques de manera "ta anticipada com sigui possible" perquè "hi hagi temps suficient perquè la població s'organitzi", apunta.



Màxim de sis persones

En total el pla inclou 16 punts que comencen per la necessitat de mantenir les mesures de prevenció de distància, higiene i mascareta i que estableixen el nombre màxim de sis persones a les reunions de Nadal. Aquesta recomanació topa de moment amb el pla de desescalada del Govern, que preveu reunions de fins a 10 persones si no hi ha repunt de casos.

En concret el pla del Ministeri estableix que "a les reunions d'àmbit familiar es recomana limitar la participació als membres que pertanyin al mateix grup de convivència" i "en el cas que hi hagi algun membre extern no convivent habitual les reunions seran d'un màxim de sis persones i s'ha de garantir les mesures de prevenció independentment de si son familiars o no".

Pel que fa als sopars de feina, "es recomana evitar i minimitzar les reunions en l'àmbit social" que en cas que se celebrin "seran d'un màxim de sis persones i preferiblement a l'exterior".

En tots dos casos –trobada familiar o social- no hi han d'assistir persones diagnosticades de covid que estan en període de transmissibilitat, persones amb símptomes, o els que estan esperant resultats de test, així com les que han tingut contacte amb un positiu en els últims 14 dies.



Evitar viatges

El pla també estableix que "s'evitaran com a norma general els viatges que no siguin estrictament necessaris" i les persones que provinguin de països declarats de risc hauran de presentat una prova amb resultat negatiu feta un màxim de 72 hores abans de l'arribada a l'Estat o bé sotmetre's a un test establert pels serveis de sanitat exterior. Pel que fa al retorn dels estudiants universitaris el pla recomana que limitin les interaccions socials i que extremin les mesures de prevenció.



Toc de queda a la 1

El pla proposa que es mantingui el confinament nocturn com fins ara però estableix que els dies 24 i 31 de desembre s'ampliï l'horari i passi a activar-se a la una de la matinada. A més proposa que es faci més ús de l'espai públic a l'aire lliure per a la celebració dels esdeveniments culturals i els restaurants, i recorda que el consum d'alcohol "no està autoritzat a la via pública" així com el consum de tabac quan no es pugui garantir la distància de dos metres.



Cavalcada de Reis

Pel que fa a les cavalcades de Reis, adverteix que es tracta d'esdeveniments de "risc elevat" per la quantitat de persones que hi assisteixen, però deixa la decisió a mans de les CCAA, perquè "els esdeveniments multitudinaris han de ser valorats de forma individualitzada per les autoritats de salut pública". En tot cas recomana que es busqui alternatives "que garanteixin el compliment de les normes d'higiene i prevenció", com "cavalcades estàtiques" o "per televisió".

En canvi, el pla estableix que esdeveniments esportius com la marató de Sant Silvestre es podran dur a terme sempre que no interfereixin amb el toc de queda i "utilitzant estratègies per disminuir el contacte entre els corredors". Recomana que es duguin a terme sense públic i que es promogui la seva retransmissió per televisió.

Pel que fa als esdeveniments culturals de Nadal que tenen lloc a cinemes, teatres, auditoris, carpes de circ o similars recomana que es duguin a terme respectant l'aforament vigent a cada CCAA i "quan sigui possible" que es facin a l'aire lliure. Un cas similar al de les celebracions religioses, que "seguiran les normes d'aforament" de cada territori, tot i que "es recomana no cantar i fer servir música pregravada".



Sis persones per taula i mercats de Nadal

El pla proposa que es mantinguin les normes d'aforament vigents a l'interior dels restaurants i es permeti un màxim de sis persones per taula amb una distància d'1,5 metres entre taules. A més demana que es promoguin les compres al petit comerç i obre la porta a la instal·lació de mercats nadalencs "sempre que siguin a l'aire lliure i es pugui mantenir la distància de seguretat".



Augment del transport públic

Per últim, el document demana a les CCAA que augmentin el transport públic per evitar aglomeracions, tot i que recomana caminar o anar en bicicleta als llocs. També proposa fixar estratègies comunicatives per combatre la "fatiga pandèmica" i establir mesures de coordinació amb la Federació de Municipis i Províncies per implicar els ajuntaments en el pla.