El govern espanyol rebaixa l'IVA de les mascaretes del 21% al 4%

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimecres al Congrés que el seu govern ha decidit rebaixar l'IVA de les mascaretes del 21% actual al 4%. Segons Montero, ho fa perquè és un executiu "sensible, atent als problemes de la gent i responsable". La decisió s'adopta, segons Montero, un cop la Comissió Europea va confirmar per carta aquest dimarts a la tarda que "no obrirà procediment d'infracció" a l'Estat per incomplir la directiva comunitària", "perquè l'IVA de les mascaretes està regulat per normativa comunitària que prohibeix aplicar tipus reduïts a aquest producte".

L'executiu de Sánchez aprovarà la rebaixa de l'IVA el pròxim dimarts mitjançant un reial decret. Montero ha advertit que el seu govern "estarà vigilant" per "assegurar que la rebaixa de l'IVA es tradueix en una rebaixa del preu, i no en un major marge empresarial".

També ha anunciat que rebaixarà de nou el preu màxim de venda al públic de mascaretes quirúrgiques, i per aquest motiu aquest dijous la comissió interministerial de preus dels medicaments abordarà la qüestió a l'ordre del dia.

Montero també ha defensat la reducció de la bonificació fiscal del dièsel, que passa a 34,5 cèntims per litre, una mesura "de caràcter mediambiental sense afany recaptatori que utilitza la fiscalitat per reorientar el model productiu".

A més ha defensat l'increment de l'IVA a les begudes ensucrades, que serà efectiu –ha recordat- només per als consumidors a les botigues i grans superfícies, però no per al sector de la restauració que seguirà pagant com ara un IVA del 10%.

Montero ha fet l'anunci durant el discurs per demanar al Congrés que rebutgi les set esmenes a la totalitat dels pressupostos que han presentat PP, Vox, JxCat, CUP, CC, BNG, i Foro Asturias.

La ministra ha advertit la cambra que impedir la tramitació dels comptes seria una "profunda irresponsabilitat" en un moment en que cal afrontar la crisi sanitària, econòmica i social.

Segons Montero aquests són "uns pressupostos de país" que van més enllà del govern i les qüestions partidistes i que busquen "donar certesa en un moment d'incertesa". L'alternativa, ha recordat, seria mantenir els pressupostos del 2018 que no estan dissenyats per a situacions com l'actual.