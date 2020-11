El Ministeri de Treball proposa incentius a la contractació indefinida a temps complet d'un mínim de 4.000 euros

Govern espanyol, sindicats i patronal han pactat actualitzar els incentius a la contractació i creació d'ocupació en un decret llei, segons ha avançat 'El País' i ha confirmat l'ACN. El text proposat pel Ministeri de Treball fixa en 4.000 euros la subvenció que poden rebre, d'inici, els contractes fixos a temps complet. En cas que la persona contractada sigui dona o major de 45 anys amb discapacitat, serà la quantitat s'elevarà en 500 euros. El document fixa en 5.500 l'aportació si es contracta un beneficiari de l'ingrés mínim vital, de persones amb discapacitat, de retornats de l'estranger, dones en ocupacions masculinitzades; amb el complement de 500 euros per les dones i discapacitats de més de 45 anys.

L'incentiu podrà arribar als 7.000 euros –que serien 500 per dones i discapacitats de més de 45 anys– quan els contractes siguin per persones en risc d'exclusió socials, dones considerades especialment vulnerables, víctimes de violència de gènere i majors de 45 anys desocupats de llarga durada.

Qualsevol d'aquests incentius serà fins a 2.000 euros més alt quan la contractació indefinida es realitzi per part d'autònoms, cooperatives o societats laborals que contractin el seu primer empleat.

El text també recull incentius per transformar els treballadors eventuals en indefinits, inclosos els contractes formatius, amb subvencions de fins a 4.000 euros; que serien 1.500 euros més en cas que l'empleat patís alguna discapacitat. Totes aquestes categories són quantitats de referència que es podran modificar o actualitzar.

Aquestes ajudes només es destinaran a les empreses que creen ocupació neta i evitin la substitució d'empleats. Si el contacte no és a temps complet la quantitat de la subvenció es reduirà proporcionalment; però no podrà ser inferior al 50% d'una jornada completa; a excepció dels col·lectius amb discapacitats, que podran adequar-se a la feina segons les seves capacitats.

La norma contemplarà possibles exclusions de l'aplicació dels incentius i l'obligació de mantenir l'ocupació de les persones contractades, sense que la durada d'aquesta obligació pugui ser inferior a 12 mesos. Aquest real decret integra la normativa dispersa de programes comuns de polítiques actives d'ocupació i fa especial atenció als col·lectius vulnerables.

Segons els sindicats, el contingut del decret llei es va pactar a finals de setembre i ha de sortir publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) abans de finals d'any. Serà llavors quan s'hauran acabat les sessions planificades per negociar la nova regulació de polítiques actives d'ocupació fins al 2024 en una mesa que es va constituir aquest dimarts. Els agents socials i econòmics van pactar el calendari de reunions per a la nova norma, que podria passar per la mesa de diàleg social al gener, segons les mateixes fonts.