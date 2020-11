El govern espanyol prohibeix que els patinets elèctrics circulin per la vorera i per zones de vianants

El govern espanyol ha aprovat un decret per prohibir que els vehicles de mobilitat personal –com els patinets elèctrics- puguin circular per la vorera i per zones de vianants. Tampoc podran circular per vies interurbanes, travessies, autopistes i autovies dins de zona urbana ni túnels urbans.

A més, hauran de complir les normes de circulació com la resta de vehicles. L'executiu també ha decidit que per poder-los conduir calgui un certificat de circulació que acrediti que compleixen amb el requisits tècnics contemplats al manual de característiques s'aprovarà en una resolució de la DGT.

Al decret s'hi ha definit els vehicles de mobilitat personal com a vehicles d'una o més rodes dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden anar a una velocitat màxima d'entre 6 i 25 km/h.

Aquestes modificacions entraran en vigor el 2 de gener del 2021. Tot i això, l'obligació de tenir un certificat per poder circular no s'aplicarà fins 24 mesos després que es publiqui el manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal al BOE.