Els vots de PSOE, Podem, ERC, Cs, PDeCat i PNB aproven la pròrroga de l'estat d'alarma

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous per 194 vots a favor 53 en contra i 99 abstencions la pròrroga de l'estat d'alarma fins el 9 de maig, amb el compromís de revisar-lo dos mesos abans que expiri, el 9 de març, i compareixences del president espanyol cada dos mesos. Les dues forces de l'executiu espanyol, PSOE i Podem, han comptat amb el 'sí' d'ERC i PNB, que han introduït les seves propostes de resolució, així com dels quatre diputats del PDeCat, Cs, Compromís i Mes País. Malgrat el discurs crítics de Pablo Casado, el PP s'ha abstingut a la votació, igual que JxCat, Bildu i la CUP. Vox ha votat en contra que ha anunciat ja un recurs al Tribunal Constitucional.

És el punt final d'un debat on l'executiu espanyol ha aconseguit aprovar l'aplicació de l'estat d'excepció durant un termini llarg que segons ha afirmat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, és imprescindible per abordar les mesures amb l'estabilitat que requereixen els ciutadans i les empreses.

Illa ha demanat un suport "aclaparador" de les formacions parlamentàries i ha advertit el PP que la seva abstenció és insostenible perquè ha de triar entre ser un partit d'estat o les posicions de la ultradreta.

Casado, molt crític amb el govern espanyol, ha acusat Pedro Sánchez d'haver "furtat" al Congrés la possibilitat d'aixecar l'estat d'alarma i ha estat víctima dels atacs de Vox, que l'ha acusat de ser "el ministre de l'oposició".

ERC ha donat suport a l'estat d'alarma després de l'acord pel què el PSOE i Podem han acceptat les seves propostes de resolució. A més de les compareixences de Sánchez cada dos mesos i d'Illa cada mes, el govern espanyol es compromet a convocar un Consell Interterritorial per debatre si s'aixeca l'estat d'alarma el 9 de març i sotmetre-ho a la Conferència de Presidents.

El PNB també ha donat suport després que s'acceptessin les seves resolucions per donar un tractament propi als enclavaments d'altres comunitats que té al seu territori, i Cs s'ha sumat a l'entesa adduint que cal donar "seguretat jurídica" a les autonomies.

JxCat i PDeCat han votat per primera vegada per separat. La formació de Laura Borràs s'ha abstingut mentre els quatre diputats del PDeCat liderats per Ferran Bel han fet un vot a favor. Les dues formacions havien presentat propostes de resolució diferents i JxCat ha votat en contra de les del PDeCat mente que el PDeCat s'ha abstingut a les de JxCat.

La CUP també ha fet una abstenció després de recordar a l'executiu espanyol que calen mesures socials per pal·liar els efectes de la crisi.