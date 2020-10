Les principals professionals de la bellesa a Espanya s'uneixen per alçar la veu al crit de #SOSEstética

El sector de l'estètica a Espanya diu prou i han alçat la veu sota el missatge #SOSEstética. Diferents professionals de l'estètica de tot el panorama espanyol s'han unit en un mateix vídeo per posar veu als més de 30.000 centres que hi ha al país per solidaritzar-se amb el tancament temporal de tots els centres d'estètica i cosmètica a Catalunya, ordenat per la Generalitat, en el marc de les restriccions per frenar la propagació de la Covid-19.

Tan sols el 0,03% de contagis per coronavirus pertany a aquest sector, un percentatge molt baix per a una mesura injusta.

Un total de 19 professionals, de diferents punts d'Espanya han participat en la reivindicació al tancament asseguren que segueixen un estricte protocol de seguretat: neteja de cabines, desinfecció contínua dels centres, canvi de guants, bates, etc. Per això, demanen que "ens escoltei i que el missatge arribi molt lluny, ja que estan en joc més de 10.000 famílies que viuen directament o indirectament del sector", a causa del tancament de prop de 8000 centres a Catalunya. Les professionals volen "demostrar al món que l'estètica és segura"