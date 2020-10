Zapatero apel·la a la generositat per resoldre la situació dels presos

L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha apel·lat a la "generositat universal" per resoldre la situació dels polítics empresonats i ha assegurat que també s'haurà de donar una resposta "a la posició" de l'expresident Carles Puigdemont.

En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', Zapatero ha evitat pronunciar-se sobre les demandes d'indults o amnistia, però ha assegurat que la generositat és "l'essència de la democràcia i la convivència". També creu que si els presos estan al carrer això "contribuirà en el procés de retrobada". D'altra banda, ha rebutjat la possibilitat de celebrar un referèndum perquè políticament significaria "un túnel sense sortida".

Zapatero creu que amb la situació de Puigdemont hi ha "una espècie de silenci" per totes bandes. Tot i que no vol "contribuir a posar les coses més difícils", ha considerat que la posició de l'expresident necessita una resposta "abans o després". "A mi no em va agradar per a res que no convoqués eleccions aquell dia -en relació a la tardor del 2017-, no comparteixo que marxés del país, però defenso el principi de generositat universal", ha argumentat Zapatero, partidari de "crear un clima procliu a l'entesa" des de la seva posició d'expresident del govern espanyol.

Zapatero ha continuat rebutjant la possibilitat que se celebri un referèndum a Catalunya, tot i que l'independentisme pugui arribar a superar en algun moment el 50% dels vots a les urnes. Més enllà de la Constitució, ha expressat que una consulta d'aquest tipus significaria posar-se "en un túnel sense sortida". Ha considerat que la societat s'hi dividiria, que el resultat podria ser "ajustat" i que, a més, aquest resultat podria canviar en poc temps.

Per això, l'exdirigent socialista ha insistit que no es pot votar "si som d'una manera o d'una altra" i que això s'ha d'acordar. La seva aposta passa per treballar "en diferents marcs", també des de la taula del diàleg, i assolir un "gran acord" que pugui ratificar-se al Parlament i al Congrés o a través d'un referèndum.

Sobre la possibilitat d'un referèndum de monarquia o república, Zapatero ha defensat que els espanyols van prendre fa 40 anys la decisió de ser una monarquia parlamentària amb la votació de la Constitució i ha cridat a "respectar el pacte constitucional". Creu que els partits ho poden plantejar però dubta que hi hagi mai les majories necessàries perquè s'aconsegueixi. Després de la marxa del rei emèrit d'Espanya, que li va provocar "disgust", Zapatero sí que aposta per més "institucionalització" de la monarquia. També ha confiat que Joan Carles I doni explicacions.