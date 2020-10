Illa descarta aplicar de moment el toc de queda perquè "no hi ha encara un consens ampli" entre les CCAA

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha descartat de moment aplicar un toc de queda perquè "no hi ha encara un consens ampli" entre les Comunitats Autònomes. Així ho ha constatat a la reunió d'aquest dijous a la tarda del Consell Interterritorial de Salut. "Seguirem treballant" en futures trobades, ha explicat Illa. Castella i Lleó ha demanat "formalment" que es posi en marxa la mesura i el País Valencià ho ha fet durant la reunió però encara no ha enviat la petició per escrit. "Valorarem amb ells com abordem això", ha dit, però ha insistit que l'aplicació del toc de queda se seguirà valorant "conjuntament" amb totes les CCAA en el marc del Consell Interterritorial.

"Sempre donarem suport a allò que les CCAA ens demanin" però cal valorar "bé" com "s'aplica i amb quin abast" el toc de queda, ha explicat Illa, que ha dit que si cal s'aplicarà però que abans ho seguiran estudiant "conjuntament" amb les autonomies.

Illa ha insistit que l'instrument jurídic que permet aplicar de forma "sòlida" un toc de queda és l'estat d'alarma. Fonts de la Generalitat han explicat que han reclamat un informe sobre el paraigua legal que podria sustentar la mesura.

Illa ha destacat l'aprovació del document de mesures comunes per a totes les CCAA segons quatre nivells d'alerta, que ha comptat amb un "acord molt ampli" amb només les abstencions de Madrid i el País Basc.

El document estableix restriccions que el Ministeri de Sanitat proposa aplicar quan s'arriba a certs llindars que determinen si el risc de transmissió és baix, mitjà, alt o molt alt. Les CCAA, amb aquest marc homogeni de referència, són les que decideixen quines mesures apliquen i quan ho fan.

"Sempre qualsevol CCAA pot anar més enllà" de les restriccions que recomana Sanitat al document, ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón.