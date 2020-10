El Tribunal Suprem confirma la condemna al PP pel 'cas Gürtel' però matisa les mencions a la caixa B

La sala segona del Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència Nacional sobre la primera època del 'cas Gürtel' (1995-2005) i manté la condemna al PP per haver-se lucrat amb la trama. Concretament, el Suprem confirma la multa de 245.000 euros imposada al partit per haver participat a títol lucratiu per actes electorals que van ser sufragats per empreses del grup Correa a les localitats madrilenyes de Majadahonda i Pozuelo. La sentència constata un enriquiment il·lícit en perjudici dels interessos de l'Estat. Tanmateix, estima parcialment el recurs del PP -sense efectes pràctics- i matisa les mencions a la caixa B del partit.

El tribunal veu "excessives" les afirmacions de la sentència de l'Audiència Nacional sobre la tècnica irregular perquè no es pot afirmar una responsabilitat penal sense acusació o defensa i recorda que el PP està implicat en el procés com a partícip a títol lucratiu la qual cosa pressuposa que no va participar ni coneixia el delicte.

A més, la sentència del Suprem confirma les penes de fins a 51 anys de presó del 'cas Gürtel' amb lleugers ajustos en les penes dels 29 acusats. També manté la responsabilitat civil a títol lucratiu d'Ana Mato i Gema Matamoros.