La moció de censura de Vox contra Sánchez es debatrà el 21 i 22 d'octubre

La moció de censura de Vox contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es debatrà la setmana que ve al Congrés dels Diputats. Segons ha avançat 'El País' aquest dilluns i ha confirmat l'ACN, serà dimecres 21 i dijous 22 quan se celebri el debat de la iniciativa del partit d'ultradreta que no prosperarà perquè no compta amb suports, tampoc dels grups de dreta. De fet, el PP ja ha avançat que no hi votarà a favor per molt que no aclareix si ho farà en contra o serà una abstenció. El cap de llista de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga, serà qui la defensi.