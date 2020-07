Espanya realitza 4,3 milions de proves PCR des de l'inici de la pandèmia, 818.131 a Catalunya

Espanya ha realitzat 4,3 milions de proves PCR des de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, 818.131 de les quals a Catalunya. A més, fins el 23 de juliol, les CCAA han fet 2.093.531 tests ràpids que sumen 6,6 milions de proves diagnòstiques de detecció del coronavirus. Entre el 17 i el 23 de juliol, les comunitats autònomes han incrementat la seva capacitat per fer aquest tipus de proves en un 7% i la taxa de PCR realitzada ha crescut fins a situar-se en 92,29 per cada 1.000 habitants. A més, s'han fet 237.861 proves de test serològics d'AC, el que suposa una taxa del 5,05 per cada 1.000 habitants i un increment percentual del 25%.

En total, des de l'inici de l'epidèmia, s'han fet 6.678.414 proves diagnòstiques, 357.578 de les quals durant la setmana del 17 al 23 de juliol.